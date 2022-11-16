Ersin Arıcı kimdir? Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Abidin karakteriyle adından söz ettiriyor

Ersin Arıcı, 1991 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamlayan oyuncu, üniversiteyi kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldıktan sonra Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'ne gitti.



Ersin Arıcı, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2015 yılından itibaren yana Tabula Rosa, İnsanlık Suçu, Keşke Hiç Büyümeseydik, Avlu, Kağıttan Hayatlar, Yakamoz S-245, Gidenler gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.Avlu dizisi tanınırlığını artıran dizi oldu. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Dijital platformdaki ilk işi Kağıttan Hayatlar filmi oldu. Bu filmde Çağatay Ulusoy ile birlikte oynayan oyuncu Gonzales karakterine hayat verdi.



Bu filmle 4. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde Dijital Platform En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Dijital platformdaki ikinci projesi ise Özge Özpirinçci ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu Yakamoz S-245 oldu. Dizide Altan rolünü canlandırdı.



ABİDİN KARAKTERİ



Ferit’in koruması ve şoförüdür. Fakat aralarında daha çok abi – kardeş ilişkisi vardır. Babası o daha çocukken ölmüş, annesi yeniden evlenmiştir. Üvey babasının onu istememesi neticesinde çocuk yaşta okulu terk edip İstanbul’a gelmiştir ve çoğu tekin olmayan pek çok işte çalışmıştır. Yıllar geçip büyüdükten sonra, bir gece şans eseri Orhan’ın hayatını kurtarır ve o gün bu gündür yalıda çalışır. Annesi ile ilişkisi sebebiyle kadınlara karşı güvensizdir.

