Eski sevgilisi Danla Bilic'e kabusu yaşattı! Ünlü fenomen sosyal medyadan isyan etti
Danla Bilic'in başı, eski sevgilisi jokey Berk Çetin’le dertte. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, taciz iddiasıyla hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Berk Çetin tarafından bugün saldırıya uğradığını açıkladı.
Danla Bilic, eski erkek arkadaşı Berk Çetin’in kendisine yönelik sistematik bir şekilde şiddet, taciz ve tehditte bulunduğunu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.
GÜVENLİK KAMERASI ÖNÜNDE DARP
Geçtiğimiz haftalarda Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Danla Bilic, bugün uğradığı saldırının ardından darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu ifade etti.
Bilic, son olarak 11 Nisan 2025 tarihinde, üyesi olduğu spor kulübünün restoranında Berk Çetin tarafından yumruklanarak darp edildiğini, olayın güvenlik kameralarınca net bir şekilde kayda alındığını söyledi.
Olay sonrası Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden darp raporu alan Bilic, Aile İçi Şiddet Bürosu'na başvuruda bulunduğunu ifade etti.
Bilic, avukatları aracılığıyla savcılığa başvurarak daha ciddi önlemlerin alınmasını talep ettiğini ve hukuki sürecin etkin biçimde ilerlemesini beklediğini de vurguladı.
BERK ÇETİN'İN İLK VUKUATI DEĞİL
Geçtiğimiz ocak ayında sona eren ilişkilerinin ardından Bilic, Çetin tarafından ısrarlı takip, fiziksel şiddet, ev ve iş yeri baskınları gibi ciddi tehditlere maruz kaldığını iddia ediyor.
Bilic'in iddiasına göre Berk Çetin ayrıldıktan sonra defalarca iletişim kurmaya çalışarak Danla Bilic’i hem telefonla hem de çevresi aracılığıyla rahatsız etti.
Ayrıca kurye kılığında evine gidip kapısını zorladı, aracını takip ederek şoförünü darp etti, Bilic’e de fiziki saldırılarda bulundu. Bilic, bu olayların ardından eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
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