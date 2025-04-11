Eski sevgilisi Danla Bilic'e kabusu yaşattı! Ünlü fenomen sosyal medyadan isyan etti

Danla Bilic, eski erkek arkadaşı Berk Çetin’in kendisine yönelik sistematik bir şekilde şiddet, taciz ve tehditte bulunduğunu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.



GÜVENLİK KAMERASI ÖNÜNDE DARP



Geçtiğimiz haftalarda Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Danla Bilic, bugün uğradığı saldırının ardından darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu ifade etti.



Bilic, son olarak 11 Nisan 2025 tarihinde, üyesi olduğu spor kulübünün restoranında Berk Çetin tarafından yumruklanarak darp edildiğini, olayın güvenlik kameralarınca net bir şekilde kayda alındığını söyledi.



Olay sonrası Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden darp raporu alan Bilic, Aile İçi Şiddet Bürosu'na başvuruda bulunduğunu ifade etti.



Bilic, avukatları aracılığıyla savcılığa başvurarak daha ciddi önlemlerin alınmasını talep ettiğini ve hukuki sürecin etkin biçimde ilerlemesini beklediğini de vurguladı.