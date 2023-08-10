Esra Ezmeci kimdir? Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'nin biyografisi

1 Ağustos 1986 İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü birincilikle tamamlamıştır. İstanbul Haliç Üniversitesi’nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra adli bilimler doktorasına geçiş yapmıştır. Şu an halen adli bilimler doktora eğitimine devam etmektir. 2015 yılında boşanmış olan Ezmeci'nin 1 oğlu bulunmaktadır.



İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde stajını tamamlayan Esra Ezmeci, uzun yıllar İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde uzman klinik psikolog olarak görev yapmıştır. Şu an İstanbul Etiler de TERAPİ EVRENİ adlı kendi terapi merkezinde psikologluk yapmaktadır.



Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarı almıştır. Çok sayıda televizyon kanalında programlar hazırlayıp sunmuş ve çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazmıştır. Yazarın daha önce kaleme aldığı "Süt Lekesi", "Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir" ve "Kararı Ben Veririm" isimli kitapları Destek Yayınları’ndan çıkmıştır.