“Estetik yaptırmak isteyenlerin yüzde 85’ini kadınlar oluşturuyor”

Türkiye’nin plastik cerrahi alanındaki yükselişinin gelecek dönemde de süreceğini belirten Op. Dr. Serkan Balta, konuya dair şu açıklamalarda bulundu: “Estetik operasyonlar, sosyal medyanın da etkisiyle gün geçtikçe popülerleşiyor. Dünyanın her köşesinden birçok insan, bu platformlarda sık sık karşılaştıkları vücut ve yüz trendlerini kendilerinde de görmek istiyor. Türkiye ise estetik cerrahideki gerek fiyat, müşteri memnuniyeti, kalıcı çözüm gibi konularda diğer ülkelerden ayrışması gerekse aynı diğer coğrafyalardaki cerrahlarla aynı seviyede beceriye sahip olmasıyla sağlık turistlerinin yüzünü bize döndürmesine kapı aralıyor.”



Sağlık turistleri en çok Almanya, Hollanda ve Fransa’dan geliyor

Toplum tarafından estetik operasyonlara yönelik oluşan olumsuz fikirlerin zaman içinde azaldığına dikkat çeken Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Balta, “Dünyanın birçok yerinde estetiğe karşı hâlâ önyargı var. Çünkü estetik denildiği zaman akla ilk olarak orantısız vücutlar, daha önceki halinden uzaklaşan yüzler geliyordu. Oysa şu an hastalarımız için onlara en uygun yöntemleri tercih etmemiz, doğal görünümlü dokunuşlar yapmamız bu durumu aksine çeviriyor ve farklı coğrafyalardan turistlerin, rotasını Türkiye’ye çevirmesinin önünü açıyor. Bu doğrultuda son zamanlarda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa’dan yoğun talep alıyoruz” dedi.



ESTETİK YAPTIRMAK İSTEYENLERİN YÜZDE 85’İ KADIN



Kliniklerini ziyaret eden hastaların farklı unsurlara bağlı olarak demografik açıdan ayrıştığını aktaran Op. Dr. Serkan Balta, “Kliniğimize gelen hastaların yaklaşık yüzde 85’ini kadınlar oluştururken, yaş aralığı da 25 ila 45 arasında değişkenlik gösteriyor. Son zamanlarda genç hastalarda vücut kontur cerrahisi, göğüs ve burun estetiği ön plana çıkarken, biraz daha ileri yaşlarda annelik estetiği kapsamında göğüs ve karın toparlama operasyonları daha yaygın. Elbette gelen istekler yalnızca yaşa göre de farklılık göstermiyor. Yurt dışından ve içinden gelen hastaların da farklı eğilimleri var” ifadelerini kullandı.



YABANCI HASTALAR YERLİLERE KIYASLA DAHA İDDİALI ESTETİK OPERASYONLAR TALEP EDİYOR



Yabancı sağlık turistlerinin yerlilere göre daha ekstrem istekleri olduğunun altını çizen Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Balta, “Yurt dışındaki hastaların talepleri Türkiye’deki hastalara göre biraz daha iddialı oluyor. Örneğin yabancı turistler vücut, göğüs ve popo estetiğinde daha büyük implantlar ve daha ince bel operasyonları tercih ederken, Türkiye’deki hastalarımız daha doğal görünümlü sonuca ulaşacakları estetikler istiyor. Her yaştan ve coğrafyadan hastalarımıza bütünsel bir şekilde baktığımızda ise vücut konturunun trend haline dönüştüğünü söyleyebiliriz. Fakat trendlerin gelecek dönemde yön değiştirmesi mümkün. Deneyimlerimizden yola çıkarsak şu an daha ince bir görünüm arzulayan hastaların, gelecek dönemde dolgunluk katacak dokunuşlar isteyeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



TÜRKİYE ESTETİK CERRAHİDE TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜK YAKALIYOR



Türkiye’nin global trendlere hakim olduğuna ve zaman zaman diğer ülkelerden bir adım öne geçtiğine dikkat çeken Op. Dr. Serkan Balta, ülkemizdeki cerrahi uygulamalara yönelik gelişmeleri şu sözlerle paylaştı: “Türkiye’deki estetik klinikler, teknolojiyi büyük bir avantaja çevirdi. Artık dünyanın herhangi bir yerinde tanıtılan bir cihaz kısa sürede ülkemizde kullanılmaya başlıyor. Bu durum da istediği vücut formuna ulaşmayı pratik ve kesin çözümlerle gerçekleştirmek isteyen hastaların seçiminde belirleyici bir kriter oluyor. Biz de plastik cerrahi alanındaki 10 yıla dayanan tecrübemizle, kusursuz hasta memnuniyeti ilkemizin yanı sıra herbir ziyaretçimize özel çözümler sunarak diğer kliniklerden ayrışıyoruz.”



YURT DIŞINDA EŞ KLİNİKLER KURACAKLAR



Yurt içi ve dışından kliniklerine gelen hastalara birçok konuda destek olduklarını söyleyen Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Balta, “Plastik cerrahi alanındaki başarılarımıza her geçen gün bir yenisi eklerken, kliniğimizde sunduğumuz diğer fırsatlar da ziyaretçileri cezbediyor. Örneğin hem yurt içi hem de yurt dışı estetik cerrahi kliniklerine göre daha makul fiyatlarla işlem yapmamız, bütçe fark etmeksizin birçok kişinin istediği görünüme kavuşmasını kolaylaştırıyor. Hastalarımıza gösterdiğimiz ayrıcalıkları bununla da sınırlı tutmuyoruz. Operasyon öncesi ve sonrasını yakından takip ediyoruz. Şehir dışından ya da yurt dışından gelen hastalarımızı ilk iş olarak havalimanından alıyor, ardından ise gerek operasyon gerekse iyileşme dönemleri dahil olmak üzere sürecin her aşamasında destek oluyoruz. Kliniğimizdeki avantajlardan memnun kalan turistlerin birçoğu kendilerini çok şanslı hissediyor. Bu başarının ivmesiyle ilerleyen zamanlarda uzman ekibimizle birlikte yurt dışına açılmayı, farklı ülkelerde eş klinikler kurarak sağlık turizmini popülerleştirmeyi ve daha çok hastaya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.