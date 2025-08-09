Estonya'da sıradışı Romeo ve Juliet yorumu

İngiliz yazar William Shakespeare'in efsanevi oyunu "Romeo ve Juliet" bu kez alışılmadık bir yorumla sahnelendi..



Estonya'da sahnelenen oyunda, oyuncuların yerini dev kamyonlar ve inaşaat makineleri aldı.



Klasikleşmiş eseri deneysel bir prodüksiyonla canlandıran Estonyalı bağımsız tiyatro topluluğu, duyguları aktarmak için ağır araçlara akrobasi hareketleri yaptırdı, kimi zaman yüksekten düşürdü. Gösteride 10 sürücü, 2 mekaniker ve 1 piroteknik uzmanı yer aldı.



Juliet'i kırmızı bir pickup, Romeo ise bir kamyonun simgelediği oyun toplamda 6 kez sahnelenecek.

