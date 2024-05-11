Buna göre; Eurovision finali 11 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı saat 21.00'da başlayacak. Yarışmanın final etabı sonrası kazanan ülke belli olacak.

Eurovision 2024 şarkı yarışması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl 68’incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarı finaller tamamlandı. Peki, Eurovision 2024 finali ne zaman, saat kaçta başlayacak? Eurovision finali canlı nasıl izlenir?

FİNALE KATILACAK 26 ÜLKE BELLİ OLDU



7 Mayıs'taki ilk yarı final gecesinde Sırbistan, Portekiz, Slovenya, Ukrayna, Litvanya, Finlandiya, Kıbrıs, Hırvatistan, İrlanda ve Lüksemburg final biletini almıştı.



9 Mayıs'taki ikinci yarı final akşamında ise İsrail, Letonya, Avusturya, Hollanda, Norveç, Estonya, Ermenistan, İsviçre, Gürcistan ve Yunanistan finale katılmaya hak kazandı.

5 ÜLKE DOĞRUDAN KATILACAK



Yarışmanın beş ülkesi Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık her yıl olduğu gibi yarışma finaline doğrudan katılıyor.

