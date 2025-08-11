Eylül Tumbar kimdir? Oyuncu Eylül Tumbar kaç yaşında ve nereli?
Eylül Tumbar, sosyal medyada Türkiye gündemini yakından takip eden birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde amcasını kaybettiğini duyuran Eylül Tumbar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Eylül Tumbar kimdir? Oyuncu Eylül Tumbar kaç yaşında ve nereli?
Eylül Tumbar, 2002 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden mezun oldu.
Oyunculuk kariyerine Netflix yapımı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne ile başladı.
TRT 1 dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'da başrol oyuncusu olarak yer aldı.
DEPREMDE AMCASINI KAYBETTİ
Resmi X hesabından deprem sonrasında paylaşımda bulunan Eylül Tumbar, "Akrabalarım, Hamide Önbaş ve Nihat Önbaş Balıkesir depreminde yıkılan binada enkaz altında yardım bekliyor! Umarım en az hasarla atlatılır. Geçmiş olsun." demişti.
Depremden yaklaşık 2 saat sonra acı haberi duyuran Eylül Tumbar, "Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun, Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese, teşekkür ederim." dedi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Oyuncular
- Biyografi
- Kimdir