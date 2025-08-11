Eylül Tumbar kimdir? Oyuncu Eylül Tumbar kaç yaşında ve nereli?

Eylül Tumbar, 2002 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden mezun oldu.



Oyunculuk kariyerine Netflix yapımı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne ile başladı.



TRT 1 dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'da başrol oyuncusu olarak yer aldı.

