Fahriye Evcen kaza geçirdi

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, çocuklarıyla birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatil yapıyorlardı. Çift, oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da keyifli vakit geçiriyordu. Ancak Fahriye Evcen, geçirdiği ufak bir kaza sonucunda parmağından yaralandı. Evcen'in eli sargıya alındı.



Sosyal medya hesabından eli sargılı fotoğrafını paylaşan Evcen, "Nasıl olduğunu asla anlamadım" ifadelerini kullandı.