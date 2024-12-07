Fahriye Evcen kaza geçirdi

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak yaparken kaza geçirerek parmağından yaralandı.

Fahriye Evcen kaza geçirdi

ile çifti, çocuklarıyla birlikte Kayak Merkezi'nde tatil yapıyorlardı. Çift, oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da keyifli vakit geçiriyordu. Ancak Fahriye Evcen, geçirdiği ufak bir kaza sonucunda parmağından yaralandı. Evcen'in eli sargıya alındı.

Sosyal medya hesabından eli sargılı fotoğrafını paylaşan Evcen, "Nasıl olduğunu asla anlamadım" ifadelerini kullandı.

Fahriye Evcen kaza geçirdi - 1
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