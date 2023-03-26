Fendi'den Naomi Campbell'li tanıtım

Fendi'nin Peekaboo çantalarının, 2023 ilkbahar-yaz kampanyası, Naomi Campbell ile dikkatleri üzerine çekti.

Yamuk şeklindeki geometrik silüeti ve döner kilidiyle tanınan bu ikonik aksesuar, ilk kez 2009'da piyasaya sürüldü. O zamandan beri, Fendi'nin, yaratıcılığı ve şıklığı harmanlama ruhunu örnekleyen bir moda ürünü haline geldi.

David Sims tarafından fotoğraflanan Fendi Peekaboo ilkbahar 2023 kampanyası, Naomi Campbell'in, İtalyan lüks markası için verdiği çarpıcı stüdyo portrelerini içeriyor.