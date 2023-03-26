Fendi'den Naomi Campbell'li tanıtım

Naomi Campbell, İtalyan lüks moda markası Fendi'nin Peekaboo çantalarının ilkbahar-yaz 2023 kampanyası için objektif karşısına geçti.

Fendi'den Naomi Campbell'li tanıtım

Fendi'nin Peekaboo çantalarının, 2023 ilkbahar-yaz kampanyası, Naomi Campbell ile dikkatleri üzerine çekti.

Yamuk şeklindeki geometrik silüeti ve döner kilidiyle tanınan bu ikonik aksesuar, ilk kez 2009'da piyasaya sürüldü. O zamandan beri, Fendi'nin, yaratıcılığı ve şıklığı harmanlama ruhunu örnekleyen bir  ürünü haline geldi.

David Sims tarafından fotoğraflanan Fendi Peekaboo ilkbahar 2023 kampanyası, Naomi Campbell'in, İtalyan lüks markası için verdiği çarpıcı stüdyo portrelerini içeriyor. 

Fendi'den Naomi Campbell'li tanıtım - 1

Vurgulu kadın enerjisinin sembolü olarak kabul edilen efsanevi model, kampanya çalışmasında, Peekaboo'nun dünya çapındaki kadınlar için temsil ettiği karakteri yansıttı. 

Fendi'den Naomi Campbell'li tanıtım - 2

Campbell, Peekaboo çantalarını tanıtırken, kampanyaya ekstra bir zarafet katan özel dikim ceketler giydi.

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