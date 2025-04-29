Fenomen Mükremin Gezgin'in cezası belli oldu
Fenomen Mükremin Gezgin, paylaştığı video nedeniyle "müstehcenlik" suçundan ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Fenomen Mükremin Gezgin, erkek çocuklarına "Ben kadınım değil mi?" diye sorduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların yer aldığı video paylaşımı sonrası Gezgin hakkında "hayasızca hareketler" ve "müstehcenlik" suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Mükremin Gezgin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Gezgin'e çıkarıldığı mahkemece "müstehcenlik" suçundan ev hapsi cezası verildi.
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