Ferdi Özbeğen'e doğum gününde yapay zekalı anma

Bugün, ardından hala milyonlara ulaşan "Dilek Taşı", "Kandil" gibi unutulmaz eserler bırakan, taverna müziğinin usta ismi Ferdi Özbeğen'in doğum günü. Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2013 yılında hayatını kaybeden ve ölmeden önce tüm mal varlığını vakfa bağışlayan Ferdi Özbeğen’i unutmadı.

Vakıf, Özbeğen’in 82’nci doğum günü için özel bir klip hazırladı. Özbeğen’in yapay zekayla hazırlanan fotoğrafları, "Bir İlkbahar Sabahı" şarkısının sözleri eşliğinde video haline getirildi.