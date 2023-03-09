"Figaro'nun Düğünü" operası seyirciyle buluşuyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin (SAMDOB), açıklamasına göre, Mozart'ın bestelediği "Figaro'nun Düğünü" operası tekrar sanatseverlerin beğenisine sunulacak. SAMDOB koro, orkestra ve bale sanatçılarının yer aldığı eserin rejisini Yiğit Günsoy, orkestra şefliğini Dağhan Doğu ve Kıvanç Tepe üstleniyor. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, koreografisi Özgün Barılı, koro şefliği Raushan Baigulakova, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait. Eserin başkemancısı ise Bengi Yardımlı olacak.



İlk kez 1786'da Viyana'da sahnelenen ve Mozart ile libretto yazarı Lorenzo Da Ponte işbirliğinin ilk ürünü olan "Figaro'nun Düğünü", dünyanın en çok tartışma yaratan ve üzerine araştırma yapılan opera eserlerinden biri. Bestelendiği yıllarda konusu ve müzik anlayışı bakımından devrim niteliğinde kabul edilen "Figaro'nun Düğünü", dönemin en çok ses getiren eserleri arasındaydı.

"FİGARO'NUN DÜĞÜNÜ" HAKKINDA



Yiğit Günsoy rejisiyle 2017-2018 sanat sezonunda sahnelenen Rossini'nin "Sevil Berberi" operasının konu anlamında devamı olan "Figaro'nun Düğünü"nde olaylar, İspanya'da Almaviva Kontu'nun sarayında ve tek bir günde geçer. Eserin konusu özetle şöyle:



"Rosina Kont Almaviva ile evlenip Kontes olmuştur ancak kocası, artık uşağı olan eski berberi Figaro'nun sevgilisi Susanna'yı etkilemeye çalışmaktadır. Figaro, Susanna ve Kontes birlikte bir entrika hazırlayarak Kont'u utandırmaya ve karısına ihanet etme isteğini açığa çıkarmaya karar verirler."



Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 100'ü aşkın sanatçı ve teknik ekibin görev aldığı "Figaro'nun Düğünü" operası, İtalyanca orijinal diliyle seslendirilecek. Orijinali 4 perde olan eser, 11 Mart'ta saat 20.00'de iki perde olarak sahnelenecek.

