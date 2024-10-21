Fransa'da 18 yıl sonra ilk: Korku filmine yaş sınırı getirildi

Fransa’da 10 Ekim'de vizyona giren ve tartışma yaratan Terrifier korku serisinin üçüncü filmi, ülkede 2006’dan bu yana ilk kez 18 yaş altına yasaklanan film oldu.

Film sınıflandırma komitesinin Terrifier 3 için 18 yaş altına yasak getirmesi, 2006 yapımı "Testere III" filminden bu yana Fransa'da verilen ilk yasak oldu.

Buna karşın, Fransa genellikle sadece iki sınıflandırma (12 ve 16) kullanıyor ve 16 sınıflandırması bile filmlerin oldukça yoğun bir içeriğe sahip olması gerektiğini gösteriyor.

"Terrifier" serisi, bağımsız korku filmleri arasında son yılların en büyük hitlerinden biri haline geldi. Damien Leone tarafından yazılan ve yönetilen Noel temalı filmin İkincisi 250 bin dolarlık bütçeyle dünya çapında 15 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.



ORTAK AÇIKLAMA

Factoris Films, Shadowz Films ve ESC Editions, "Terrifier 3" filminin 18 yaş altına yasaklanmasının ardından ortak bir açıklama yaparak, beklenmedik bu karardan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Yetkililer, filmdeki şiddetin "gülünç ve gerçek dışı" olduğunu savunarak, izleyicilerin bu sanatsal yaklaşımı anlamak için gerekli olgunluğa sahip olduklarını belirtti.

Ayrıca, son dönemde gösterime giren filmlerin de ergen izleyiciler arasında olumsuz bir etki yaratmadığına dikkat çekildi.