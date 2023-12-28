Gaddar dizisi ne zaman başlayacak? (Gaddar dizisi oyuncu kadrosu ve konusu)

Gaddar dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı diziden paylaşılan tanıtım, Gaddar’ın sert dünyasına dair ipuçları veriyor. Peki, Gaddar dizisi ne zaman başlayacak? İşte Gaddar dizisi oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin bilgiler...

Gaddar dizisi ne zaman başlayacak? (Gaddar dizisi oyuncu kadrosu ve konusu)

Çağatay Ulusoy’u uzun bir aradan sonra ekranlarına döndüren ve şimdiden merakla beklenen "Gaddar" etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin bir değişiklik yapılmaması halinde 5 Ocak 2024 tarihinde ekran macerasına başlaması bekleniyor. 

Gaddar dizisi ne zaman başlayacak? (Gaddar dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 1

GADDAR OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Hürer Ebeoğlu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün yer aldığı dizide Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’a Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimler eşlik ediyor.

Gaddar dizisi ne zaman başlayacak? (Gaddar dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 2

GADDAR DİZİSİNİN KONUSU

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alan dizinin tanıtımına Erkin Koray’ın ‘Gaddar’ şarkısı eşlik ediyor.

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