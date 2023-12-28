Gaddar dizisi ne zaman başlayacak? (Gaddar dizisi oyuncu kadrosu ve konusu)

GADDAR DİZİSİNİN KONUSU

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alan dizinin tanıtımına Erkin Koray’ın ‘Gaddar’ şarkısı eşlik ediyor.