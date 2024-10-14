Game of Thrones dizisinin "Demir Tahtı" 1.5 milyon dolara satıldı

Müzayede evi Heritage Auctions'tan yapılan açıklamaya göre, Game of Thrones dizisinin setinde kullanılan 900'ü aşkın parça açık artırmaya sunuldu.



Yaklaşık 6 dakika süren açık artırmada, karakterlerin 8 sezon boyunca uğruna savaştığı "Demir Taht" 1,5 milyon dolara bir hayrana satıldı.



Açık artırmada dizinin karakterlerinden Jon Snow'un kullandığı kılıç yaklaşık 400 bin dolara alıcı bulurken, Cersei Lannister rolünde Lena Headey'in dizinin son sahnesinde giydiği elbise de 137 bin 500 dolara satıldı.

21 MİLYON DOLAR GELİR SAĞLANDI



Heritage Auctions, müzayedeye 4 bin 500'den fazla alıcının katıldığını ve etkinlikten toplam 21 milyon dolar gelir sağladıklarını açıkladı.



