Gaspar Noe İstanbul Film Festivali'nde sürpriz yaptı

Haberler - ntv.com.tr 19.04.2022 - 12:21 | Son Güncelleme : 19.04.2022 - 12:49
Arjantinli Fransız yönetmen Gaspar Noe, Cannes Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleşen 'Vortex' filmi için İstanbul'da!
Kadıköy Sineması'nda filminin gösterimine katılan ünlü yönetmen, sahneye çıkarak filmini izleyen seyircilere sürpriz yaptı.
Bunama hastalığıyla mücadele eden yaşlı bir çifti konu alan Vortex, Kadıköy Sinema'sında gösteriliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Françoise LeBrun ve Dario Argento yer alıyor.
Filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yapan 57 yaşındaki yönetmen, ciddi bir beyin kanaması geçirdi. Ölüme çok yaklaştığını belirten Noe, hastalığı sonra yazmaya başladığı Vortex için 'bir hayatta kalma hikayesi' ifadesini kullandı.