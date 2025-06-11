Gazianteplilerin vazgeçilmez yemeği: ''Doğal antibiyotik etkisi gösteriyor''

Beyran ustası Yusuf Pektaş, her bayram olduğu gibi bu yıl da yoğun talep gördüklerini belirterek, "Havanın sıcak olmasına rağmen, özellikle beyran yemeğine büyük bir ilgi vardı. Günlük ortalama 300 porsiyona yakın beyran servis ettik. Misafirlerimizin tamamı yemeğimizi beğenerek ayrıldı. Normalde yaz aylarında, özellikle önümüzdeki bir-iki hafta içinde hava sıcaklıklarının daha da artmasıyla birlikte beyran tüketimi azalır. Ancak bu bayram dönemi, beklentimizin aksine yoğun bir taleple geçti" dedi.

''DOĞAL ANTİBİYOTİK ETKİSİ GÖSTERİYOR''



Usta Pektaş, "Gelen bazı misafirlerimiz beyranı çorba sanıyor ancak biz bunun sadece bir çorba olmadığını, aslında bir ana yemek olduğunu ifade ediyoruz. Beyran; haşlanmış pirinç, haşlanmış kuzu eti ve 12 saat kaynatılmış kemik suyuyla hazırlanır. Bu yönüyle emek isteyen ve besleyici bir yemektir. Yaklaşık 70-80 yıl önce yalnızca beyler için yapılan bir yemekmiş, adı da buradan gelir: "Bey yemeği"nden ‘beyran'a evrilmiştir. Beyrana olan talep sadece lezzetinden değil, sağlık açısından da tercih edilmesinden kaynaklanıyor. Örneğin, soğuk algınlığı geçirdiğimizde ya da kendimizi halsiz hissettiğimizde hastaneye gitmeden önce bol acılı ve bol sarımsaklı bir beyran içiyoruz. Sonra evde dinleniyoruz ve sabah kalktığımızda kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Sarımsaktan dolayı doğal antibiyotik etkisi gösteriyor. Şu anda tam porsiyon beyran fiyatımız 290 TL, yarım porsiyon ise 135 TL'dir" şeklinde konuştu.