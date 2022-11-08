Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Gecenin Ucunda 6. bölüm fragmanı

Star Tv'nin çarşamba akşamlarına damga vuran projesi Gecenin Ucunda yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerinde Neslihan Atagül ve Kemal Doğulu'nun yer aldığı Gecenin Ucunda dizisi bu akşam 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte Gecenin Ucunda yeni bölümünde ilk görüntüler...

Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Gecenin Ucunda 6. bölüm fragmanı

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan 'Gecenin Ucunda' ekran macerasını hız kesmeden sürdürüyor. İlk beş bölümüyle sosyal medyada da çok konuşulan Gecenin Ucunda'nın 6. bölümünde de takipçilerini hem şaşırtacak hem de ekrana kilitleyecek gelişmeler var. Masalsı aşk hikayesiyle ‘Gecenin Ucunda’ her çarşamba Star’da…

Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Gecenin Ucunda 6. bölüm fragmanı - 1

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kazım’ın ilanı aşk mektubunu okuyan Macide, kendi duygularından emin olmaya çalışır. Bu süreçte Kazım’dan uzak durmaya gayret eder fakat Berrin’in hastalığı Kazım ve Macide’yi yine bir sırrın etrafında buluşturur. Kazım, Berrin’i ölümcül hastalıktan kurtarmakta kararlıdır. Berrin’in iyileşmek için Kazım’dan asıl istediği ise Ahmet ve Macide’yi bir an önce evlendirmektir.

Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Gecenin Ucunda 6. bölüm fragmanı - 2

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?


2 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen dizinin beşinci bölümünün konusu ise şöyleydi; Macide, Işık Ailesi’nden uzak durmak istedi fakat Handan’ın yardıma ihtiyacı olduğunu öğrenince Kazım’la baş başa bir yolculuğa çıkmak zorunda kaldı. Maceralı yolculuğun sonunda Kazım’ın kendisi hakkındaki gerçek hislerini öğrenen Macide şok oldu.

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