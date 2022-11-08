Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Gecenin Ucunda 6. bölüm fragmanı

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan 'Gecenin Ucunda' ekran macerasını hız kesmeden sürdürüyor. İlk beş bölümüyle sosyal medyada da çok konuşulan Gecenin Ucunda'nın 6. bölümünde de dizi takipçilerini hem şaşırtacak hem de ekrana kilitleyecek gelişmeler var. Masalsı aşk hikayesiyle ‘Gecenin Ucunda’ her çarşamba Star’da…

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kazım’ın ilanı aşk mektubunu okuyan Macide, kendi duygularından emin olmaya çalışır. Bu süreçte Kazım’dan uzak durmaya gayret eder fakat Berrin’in hastalığı Kazım ve Macide’yi yine bir sırrın etrafında buluşturur. Kazım, Berrin’i ölümcül hastalıktan kurtarmakta kararlıdır. Berrin’in iyileşmek için Kazım’dan asıl istediği ise Ahmet ve Macide’yi bir an önce evlendirmektir.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

2 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen dizinin beşinci bölümünün konusu ise şöyleydi; Macide, Işık Ailesi’nden uzak durmak istedi fakat Handan’ın yardıma ihtiyacı olduğunu öğrenince Kazım’la baş başa bir yolculuğa çıkmak zorunda kaldı. Maceralı yolculuğun sonunda Kazım’ın kendisi hakkındaki gerçek hislerini öğrenen Macide şok oldu.