Geçmişten miras hat sanatı, usta elde geleceğe taşınıyor

Lise yıllarında İslam kültürüyle ilgilenmeye başladığını anlatan Altıok, "Kur'an-ı Kerim, hadis gibi derslerde kitapların kenarlarında, sayfalarda güzel yazılmış tuğra ve hadislerden oluşan hat örneklerini görünce hat sanatına ilgi duymaya başladım. Bunun yanında kaligrafiye de başlamış oldum." diye konuştu.



Altıok, geleneksele bağlı kalarak klasik eserler ortaya çıkardığını dile getirerek, "Bunun yanı sıra Hilye-i Şerif dediğimiz Peygamberimizin şekil ve şemailinin anlatıldığı levhaları hattatlar olarak çokça yazıyoruz. Ben de bu konuya eğildim ve 50 kadar da klasik dışında bu alanda modern tasarımlarım var. Bunların hepsi Ankara, İstanbul ve yurt dışında çeşitli koleksiyonlarda bulunuyor. Hilye-i Şeriflerimle Washington, Londra, Dubai, Katar gibi birçok şehir ve ülkede hat sanatıyla ilgili karma sergilere katıldım." ifadelerini kullandı.



Hat sanatını geleneksele bağlı kalarak el yapımı, uzun ömürlü kağıtlara uyguladığını aktaran Altıok, şöyle devam etti:



"Yazdığımız yazı ayet, yani Allah'ın kelamı ve Peygamberin hadisi olduğu için malzemeler de özel oluyor. Kağıdımız, mürekkebimiz, kalemimiz, yazı yazarken ki manevi halimiz hepsi özel. Abdestsiz yazmamaya gayret gösteriyoruz. İçerisinde İslam olan bir işi yapmaktan son derece mutluyum, huzurluyum, seviyorum ve ölene kadar da yapmayı düşünüyorum. Bu benim hayat gayem."



Altıok, İslam kültürünün bir parçası, ecdat yadigarı hat sanatını bir yandan da üniversite öğrencileriyle tanıştırdığı belirterek, "Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları Bölümümüz var. Burada bu eğitimleri veriyorum. Haricinde kampüsümüzde Sürekli Eğitim Merkezinde açılan kurslarımız var. Geleneksel usulde bu bayrağı nasıl aldıysam bir şey eksiltmeden, değiştirmeden o mesuliyet bilinciyle genç nesillere devretmeye, öğretmeye, aktarmaya çaba gösteriyorum." şeklinde konuştu.

