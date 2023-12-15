15,5 milyon turistle rekor kıran Antalya'da sezon 12 aya yayıldı

Turizm gelirlerinde de önemli artışlar yakalandığına dikkati çeken Şahin, kişi başı gelirin 80 dolar civarından 100 dolara çıktığını bildirdi. Antalya'nın ülke ekonomisine katkısının yadsınamayacak kadar değerli olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:



"Gelen turistlerin günde 100 dolar harcadıklarını ve Antalya’da ortalama geceleme sayısının 8 olduğunu düşünürsek ülke ekonomisine yılda 14 milyar dolarlık bir katkımız var. TÜİK, geçen haftalarda illerin gayrisafi yurt içi hasılaya katkılarını açıkladı. İstanbul'dan sonra ikinci geliyoruz, en çok katkı sağlayan il olarak. Bunu büyük oranda turizme borçluyuz."



ANTALYA'DA TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ YÜKSEK

Vali Şahin, Antalya'nın turizmde zengin bir potansiyele sahip olduğunu ve bunu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını, plaj turizminin dışında kentin golf, kültür, kongre, sağlık gibi alanlarda da ön plana çıktığını belirtti. Özellikle kentin sahip olduğu golf sahalarıyla bu alanda ülkede birinci sırada yer aldığını aktaran Şahin, golf ile daha fazla harcama yapan turistin çekildiğini hem de sezonun ölü zamanlarında turist hareketliliğinin sağlandığını kaydetti.



Sağlık turizminin de önemli bir ivme kazandığını ifade eden Şahin, bölgenin kültür turizminde de ön plana çıktığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca antik kentlerdeki arkeolojik kazılarına ilişkin ciddi yatırım yaptığını anlatan Şahin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, 4 yılda Cumhuriyet tarihindeki kazılardan daha fazlasını yapmayı planlıyor ve bu konuda çok yoğun bir ödenek tahsisi sağlıyor. Bunun da meyvelerini topluyoruz. Side çok güzel bir örnek olduk, herkese Side'nin yeni halini görmelerini tavsiye ediyorum. Arkasından Phaselish, Perge, Patara geliyor." diye konuştu.



Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yabancı arkeologların görev aldığı kazılarda Türk arkeolog görevlendirmesinin de çalışmaları hızlandırdığını dile getirdi. Kongre turizminin de 15 Eylül'den itibaren başladığını ve kış döneminde devam ettiğini aktaran Şahin, dünya liderlerinin buluştuğu G20'nin, Antalya Demokrasi Forumu'nun ve bunun gibi uluslararası alanda birçok zirvenin de Antalya ev sahipliğinde gerçekleştiğini anımsattı.



Fuarlar, festivaller, kongreler, spor turnuvalarıyla kentteki turizm sezonunun 12 aya yayıldığını ifade eden Şahin, kentte turizm hareketliliğinin yıl boyunca devam ettiğini kaydetti.