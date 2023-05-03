1500 yıllık Aziz Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Aziz Polieuktos'un, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden sonra döneminin en büyük ve önemli yapısı olduğuna çeken Asal, kilisenin Doğu Roma Prensesi Anicia Juliana tarafından yaptırıldığını belirtti. Kilisenin, prenses Anicia Juliana tarafından kendisinden sonra iktidara gelen İmparator Justinianus ve hanedan mensubu olmayan eşi Theodora'ya karşı güç gösterisi amacıyla 524-527 yıllarında yaptırıldığını aktaran Asal, kilisenin çok önemli süslemeleri ve mimari yapısı bulunduğunu dile getirdi.



İLK ARKEOLOJİK KAZILAR 1960'LI YILLARDA YAPILDI

Asal, yapının kubbeli bazilika olarak değerlendirilebileceğini belirterek, "Kubbeli bazilika olsun ya da olmasın özellikle mimari süsleme elemanlarıyla çok kıymetli. Mesela arşitrav bloğu üzerinde çok güzel bir şiir yer almakta, şiirsel bir konu anlatılmakta. Anicia Juliana ve ailesiyle soyuyla ilgili güzel ifadeler yer almakta. Bu nedenle çok kıymetli" dedi. Kilisenin özellikle Latin istilası döneminde büyük yıkıma uğradığını anlatan Asal, yapının 1010 yılındaki depremden de etkilendiğinin söylendiğini, parçalarının ise buradan alınıp özellikle de Venedik'te San Marco Bazilikası'nda kullanılmak üzere sökülüp götürüldüğünü kaydetti.

