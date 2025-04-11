2 bin yıllık Medusa mozaiği ziyarete açıldı

Kent merkezine 108 kilometre uzaklıktaki Kibyra Antik Kenti'nde yer alan ve dünyanın nadir antik eserleri arasında bulunan, "Opus Sectile" tekniğiyle renkli mermerlerden inşa edilen Medusa mozaiğinin, kış aylarında iklim şartlarından korunması amacıyla uzman restoratörler tarafından üzeri kapatıldı.



Antik dönemde konser alanı, meclis, mahkeme ve tiyatro görevi gören odeonun ortasındaki Medusa mozaiği, kış aylarının bitmesiyle 2025 sezonunda da ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.



Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üzeri açılan zemin mozaiğinin 2025 Kasım ayı sonuna kadar ziyaret edileceğini bildirdi.



Mitolojide gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine inanılan Medusa'yı tasvir eden mozaiğin, dünyada benzerinin bulunmadığı belirtiliyor.