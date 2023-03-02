2022'de deprem bölgesindeki 42 müze ve ören yerine 3 milyon ziyaret

2022'DE MÜZEKART SAHİPLİĞİ YÜZDE 62 ARTTI



2022’de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı müze ve ören yerlerine en çok ziyaret, 4 milyon 101 bin 290 ziyaretçi ile Nevşehir’de gerçekleşti. Nevşehir’i, 3 milyon 627 bin 20 ziyaretçi ile Antalya, 3 milyon 596 bin 113 ziyaretçi ile Konya, 3 milyon 253 bin 719 ziyaretçi ile İzmir, 2 milyon 561 bin 480 ziyaretçi ile İstanbul, 2 milyon 92 bin 282 ziyaretçi ile Denizli, 1 milyon 518 bin 850 ziyaretçi ile Ankara, 1 milyon 276 bin 97 ziyaretçi ile Şanlıurfa, 1 milyon 179 bin 948 ziyaretçi ile Muğla ve 700 bin 73 ziyaretçi ile Hatay takip etti.



Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 350’den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret edebilme imkanı sunan MüzeKart sahipliği ise 2021 yılında 1 milyon 799 bin 388’ken, 2022’de yüzde 62 artışla 2 milyon 930 bin 653’e yükseldi.



EN ÇOK ZİYARET GÖBEKLİTEPE’YE



Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin büyük yıkıma yol açtığı 11 ilde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı 43 müze ve ören yerini toplamda 3 milyon 257 bin 241 kişi ziyaret etti. Deprem bölgesinde 2022'de en çok ziyaret 837 bin 811 ziyaretçi ile Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri'ne oldu. Burayı 438 bin 957 ziyaretçi ile Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi takip ederken, Şanlıurfa Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi'ni 294 bin 791, Hatay Arkeoloji Müzesi’ni 265 bin 91, Hatay Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi'ni 219 bin 591, Adıyaman Nemrut Ören Yeri'ni 161 bin 656, Adana Atatürk Evi Müzesi'ni 146 bin 460, Şanlıurfa Harran Ören Yeri'ni 143 bin 495, Hatay Necmi Asfuroğlu Mozaik Müzesi'ni 95 bin 446, Malatya Aslantepe Ören Yeri'ni 62 bin 803, Adana Arkeoloji Müzesi'ni 59 bin 829, Adıyaman Arsemia Ören Yeri'ni ise 51 bin 656 kişi ziyaret etti.