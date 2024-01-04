2023, Antalya'da en yoğun hava trafiğinin yaşandığı yıl oldu

Turizmde verimli bir yıl geçiren Antalya'da hava yolu trafiği de yoğun oldu. Uluslararası alanda hizmet veren Antalya Havalimanında 2023 rakamları, gelen giden yolcu ile inen kalkan uçak sayılarında en yüksek yıl olan 2019'u geride bıraktı. 2019'da 35 milyondan fazla yolcunun geldiği, yaklaşık 204 bin 500 uçak trafiğinin yaşandığı Antalya Havalimanı'nda 2023'te yolcu sayısı 37 milyonun, uçak sayısı da 223 binin üzerine çıktı.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, havalimanının bir yandan kapasite genişletme yatırımları devam ederken bir yandan yolcu ve uçaklara hizmet verdiğini söyledi. Hareketli bir yıl geçirdiklerini dile getiren Seyitoğlu, iki terminalin bulunduğu dış hatlarda gelen 15 milyon 388 bin 418, giden 15 milyon 416 bin 139 olmak üzere 30 milyon 804 bin 557 yolcuyu ağırladıklarını belirtti.

İç hatlarda da gelen 3 milyon 73 bin 897, giden 3 milyon 121 bin 662 yolcuya hizmet verildiğini kaydeden Seyitoğlu, 2023'te toplam 37 milyon 116 yolcunun havalimanını kullandığını bildirdi.

