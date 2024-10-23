2025 yılında görülmesi gereken yerler açıklandı: Saraybosna listede

National Geographic Travel dergisinin Instagram sayfasında yapılan oylamada, Saraybosna, ziyaret edilecek yerler bakımından "2025 Dünyanın En İyisi Okuyucu Ödülü"ne layık görüldü.



Derginin oylama sonucunu açıkladığı paylaşımda, kazananın Saraybosna olduğu bildirildi. Paylaşımda, "Yüzyıllık bir tarih ve doğal güzelliklerle harmanlanmış bu kozmopolit başkentin bu kadar sevilmesine şaşırmamak gerek." ifadesine yer verildi.

