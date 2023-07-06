23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali başladı

Posbıyık, temayı "Karadeniz Ereğli'nin il olması" şeklinde belirlediklerini anlatarak, şunları kaydetti:



"Zonguldak'a doğalgaz geldi, Filyos parlayan yıldız, dolayısıyla Zonguldak da parlayan yıldız. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmamamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bu konuyu deklare ettiler. Bizler de görüşmeleri yapıyoruz, sivil toplum kuruluşları ile toplantılar gerçekleştiriyoruz. Mesafe, nüfus yoğunluğu, sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan Ereğli en ön sırada. 'Hiç kimseyi kırmadan, dökmeden, kırılganlık yaratmadan, saygı kuralları içerisinde bu ilçenin il olmaya hakkı var' şeklinde sesimizi yükseltmemiz lazım."



Açılış programında Moldova'dan gelen dans grubu hünerlerini sergiledi.

KONSERLER DÜZENLENECEK



Gündüz programlarında kültür, sanat ve spor ağırlıklı etkinliklerin yapılacağı festivalin akşam konserleri kısmında bugün Sakiler ve Şevval Sam, cuma Mary Jane ve Derya Uluğ, cumartesi Köfn ve Melek Mosso, pazar Semicenk ve Serkan Kaya sahne alacak. Pazar ayrıca Cehennemağzı Mağaraları'nda Arif Sağ ve Tolga Sağ konser verecek.



Festival kapsamındaki "Sevgi Barış Dostluk Ödülleri" de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 10 ili etkileyen depremlerdeki üstün gayretleri dolayısıyla maden işçilerine, Türk Halk Müziği'ne katkılarından ötürü Arif Sağ'a, Türkiye Şampiyonu olan Karadeniz Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı ile Para-Yelken Takımı'na takdim edilecek.