242 metre yükseklikteki cam köprü ve seyir terası depremde ayakta kaldı

Büyük yıkımın yaşandığı kentte bir çok tarihi ve kültürel yapılarda zarar görürken, Akçadağ ilçesi Levent Vadisi’nde bulunan ve her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği 242 metre yükseklikteki seyir terası ile asma cam köprü depremde ayakta kaldı.



Bölgeyi ziyaret ederek cam köprü üzerinde yürüyüş yapan ilçe sakinlerinden Abdullah Akgün, 1500 rakımda bulunan seyir terası ile asma köprünün depremde hasar görmediğini gözlemlediklerini belirtti.