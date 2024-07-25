3 bin yıllık Frig Vadisi'ne 6 ayda 350 bin ziyaretçi

Frig Vadisi kaya oluşumları, kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı kayalara oyulan yüzlerce mağarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 3 bin yıllık yerleşim yeri olan Frig Vadisi, son yıllarda kültür ve doğa turizmi tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. M.Ö. 900-600 yılları arasında yaşayan Friglerden kalma onlarca eserin yanı sıra Romalılar ve Bizanslılara ait birçok yapının da bulunduğu bölgeyi, yılın 6 aylık döneminde 350 bin kişi ziyaret etti.

"100'ÜN ÜZERİNDE EV RESTORE EDİLDİ" Frig Vadisi'nin içindeki Ayazini köyünde 2 yıl boyunca 5 etap sokak sağlıklaştırması yapıldığını belirten İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, "100'ün üzerinde ev sokak sağlıklaştırması yapılarak restore edildi. Doğal taştan oluşan bu evler, insanların misafirlerini ağırlamaya hazır bir şekilde günümüze ulaştı. Burada hâlâ çalışmalarımız devam ediyor. Karşılama merkezimiz var, hemen Ayazini girişinde. Karşılama merkezimiz bir interaktif müze aslında. Hem bölgeyi hem Frigya'yı tanıtıyor. Sokak sağlıklaştırması yapılan 2 güzel caddemiz var. İnsanların gelip rahat şekilde gezebilmesi için burayı trafiğe de kapattık" dedi.

"HAZİRAN AYINDA 100 BİN ZİYARETÇİ GELDİ"



Ayazini'ni bu yıl haziran ayında 100 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Bildirici, "Valiliğimizin himayelerinde yoğun olarak Afyon'a gelen misafirlerimiz bu bölgeye gelmekte. Bu bölge her yıl üzerine koyarak devam ediyor. İlk 6 aylık süreçte 350 bin kadar ziyaretçimiz oldu. Tabii ki yaz aylarında daha da yoğunlaşıyor. Geçen ay 100 bin kadar ziyaretçimiz gelmişti. Bayramın da etkisi oldu. İlk 15 güne bakacak olursak temmuzda da yaklaşık 40-45 bin arasında ziyaretçimiz oldu. Hafta içinde 1000 kadar misafirimiz geliyor, hafta sonu ise 6- 7 bin arasında misafirimiz gelmekte" dedi.

Bölgede kaçak kazı yapılmasını önlemek amacıyla jandarma ekiplerinin de sürekli devriye görevi yaptığını vurgulayan Kaymakam Bildirici, "Son 2 yılda büyük çaplı herhangi bir olayla karşılaşmadık. Sadece küçük ihbar diyebileceğimiz birkaç olay oldu. Onlarda da gereken çalışmayı yaparak kişileri yakaladık" diye konuştu.