3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gözlem etkinliği

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi’nde Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Avustralya Hükümeti Doğrudan Yardım Programı (DAP) çerçevesinde finanse edilen ve ARENDİ Derneği tarafından yürütülen “Geleceğin Bilim İnsanları” Projesi’nin kapanış etkinliği düzenlendi.

Proje çerçevesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar gökyüzü bilimi hakkında bilgilendirilirken, teleskoplarla gezegen ve yıldızları izledi. Kız çocukları başta olmak üzere çocuklara bilimsel okuryazarlık kazandırmayı amaçlayan projenin kapanış etkinliğinde teleskoplarla gökyüzü gözlemi yapıldı.

Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden ekinliğe katılım sağlayan Konsolos Scott Holt, yaptığı İngilizce konuşmada, Diyarbakır’da “Geleceğin Bilim İnsanları” projesinin kapanış etkinliğinin düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.