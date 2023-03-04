3 asırlık tarihi taş kilise depremde zarar görmedi

“BU BİNANIN TEMELİ TAŞ”

Kilisenin temelinin taş olduğunu belirten Kurtuluş mahalle muhtarı Necati Namlı, “Bizim çocukluğumuzdan beri bu yapı okul olarak kullanılıyordu. Şimdi sağlık ocağı yaptık. Daha öncesinde ise Kilise olduğu söyleniyor. Dışarıdan bir şey görünmüyor fakat içerisini görmedim. Görev yapan aile hekimleri taşındılar. Bu binanın temeli taş ve duvarları enlidir. Üzerinde de bir ağırlık yok” dedi.