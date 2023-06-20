400 bin çiçeğin bulunduğu Konya'daki bahçe ziyarete açıldı

Konya'nın en büyük parklarından biri olan Kelebekler Vadisi Parkı'nın çevresinde oluşturulan tematik parkların yer aldığı bahçe, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Bu kapsamda, belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince hazır hale getirilen bahçede, özel mevsimin çiçeklerinin yanı sıra yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi bulunuyor.