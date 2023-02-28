405 yıllık Tarihi Saraçhane Camii deprem yıkıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 405 yıllık Tarihi Saraçhane Camii yerle bir oldu.

405 yıllık Tarihi Saraçhane Camii deprem yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, binlerce binayı yerle bir ederken, yüzlerce yıldır ayakta duran tarihi yapılar ve ibadethaneleri de etkiledi. Depremde zarar gören ve yerle bir olan camilerden birisi de 405 yıllık tarihi Saraçhane Camii oldu. Beyazıt oğullarından Hacı Abdullah bey tarafından 1618 yılında yapılan cami meydana gelen depreme tamamen yıkıldı.

405 yıllık Tarihi Saraçhane Camii deprem yıkıldı - 1

Kentin sembolleri arasında bulunan tarihi yapıların da hasar görmesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 39'u cami 42 tarihi yapıda incelemelerde bulunup, hasar tespit çalışması başlattığı öğrenildi.

GEZİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...