43 yıl önce boşaltılan köy: Çobandurağı

Sivas'ın Divriği ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki, eski adı Kurtlarlı olan Çobandurağı köyü 1980 yılından itibaren boşaltılmaya başlandı. Sonraki dönemde bölgede yoğunlaşan terör olayları nedeniyle tamamen terk edildi. 200 yıllık tarihi olduğu öğrenilen köyde, sayıları 33'ü bulan taş konak evleri kaderine terk edildi.

Evler zaman içerisinde bakımsızlık nedeniyle zarar gördü. Yüksek dağların ve Çaltı Çayı'nın geçtiği kanyonun arasında olması nedeniyle ulaşımın zor olduğu köye, terk edildiği dönemden bu zamana kadar geri dönen olmadı. Köyü terk edenlerin tamamının da başka şehirlere yerleştiği öğrenildi. Köy vasfını yitiren bölgede el emeği ile yapılan mezar taşlarının da tahrip olduğu görüldü.