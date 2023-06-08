57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali başladı

3 MİLYONUN ÜZERİNDE ZİYARETÇİNİN GELMESİ BEKLENİYOR

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise kiraz festivalinin kentin markası haline geldiğini ifade etti. Her zaman kente en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını dile getiren Yüksel, "Tekirdağ ismine yakışacak boyutta, herkesi kucaklayan, hangi siyasi görüş olursa olsun herkesi kendinden bilen, yurt içi ve dışındaki bütün komşularını davet eden bir organizasyona imza atmaya çalıştık. Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en kalabalık olduğu, emniyet verilerine göre sahilde aynı anda 300 bin kişinin ağırlandığı, toplamda 2,5 milyon kişinin kentte ağırlandığı devasa bir organizasyona imza attık" dedi.



Yüksel, festivale yurt içi ve dışından gelecek çok sayıda ziyaretçinin kentin ekonomisine de katkı sağlayacağını aktardı. Herkese hitap eden etkinliklerin yapılacağı festivalin 4 gün süreceğini belirten Yüksel, "3 milyonun üzerinde ziyaretçinin ağırlanacağı bir festival gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, katılımcılara kiraz ikram edildi.

