600 yıllık tarihi hamamın restorasyon çalışmaları devam ediyor

Geçen yıl şubat ayında başlayan ihya çalışmaları kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki 600 yıllık tarihi yapının çevre temizliği ve toprak altında kalan bölümlerinde kazı çalışmaları yapıldı. Hamamın ön kısmındaki temizlik çalışmalarında erkekler kısmı soyunma bölümünün temel izleriyle yapının toprak altında kalan pek çok kısmına ulaşıldı.

Erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamamlarından olan yapının dış cephe, çatı ve iç kısmındaki restorasyon çalışmaları eş zamanlı devam ediyor.



Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.



Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.



Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.