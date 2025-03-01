650 yıllık İsa Bey Camisi'nin restarasyonu bitti

İzmir'in Selçuk ilçesinde restorasyon nedeniyle 2 yıl önce ibadete kapatılan tarihi İsa Bey Camisi'nin restarasyonu bitti ve 28 Şubat Cuma günü yeniden cemaatiyle buluştu.

650 yıllık İsa Bey Camisi'nin restarasyonu bitti

Restorasyonu biten 650 yıllık İsa Bey Camisi yeniden cemaatiyle buluştu. Caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Valisi Süleyman Elban ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, restorasyon çalışmalarıyla ilgili İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can'dan bilgi aldı.

Vali Elban, açılışın hayırlı olması temennisinde bulunarak, caminin cemaatinin bol olmasını diledi.

650 yıllık İsa Bey Camisi'nin restarasyonu bitti - 1

 İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından yapılan duanın ardından 650 yıllık caminin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, AK Parti Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

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