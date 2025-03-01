650 yıllık İsa Bey Camisi'nin restarasyonu bitti

Restorasyonu biten 650 yıllık İsa Bey Camisi yeniden cemaatiyle buluştu. Caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılan İzmir Valisi Süleyman Elban ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, restorasyon çalışmalarıyla ilgili İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can'dan bilgi aldı.

Vali Elban, açılışın hayırlı olması temennisinde bulunarak, caminin cemaatinin bol olmasını diledi.