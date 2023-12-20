8 asırlık medreseye sprey boyayla yazılan yazılar cezasız kalmadı

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde şehrimizin en önemli tarihi miraslarından birisi olan Çifte Minareli Medrese'nin yan duvarlarına bazı kişilerce sprey boya kullanılarak yazılama yapıldığı tespit edilmiştir. 16 Aralık günü 22.10 sıralarında meydana gelen olaydan hemen sonra Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda; 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.