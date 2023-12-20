8 asırlık medreseye sprey boyayla yazılan yazılar cezasız kalmadı

Sivas tarihi kent meydanında bulunan Çifte Minareli Medrese 1271 yılında İlhanlılar Veziri Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırıldı.
Süslemeli taç kapısı ve tuğla, çini örgülü iki minaresi ile dikkati çeken medrese adeta yazı tahtasına döndü. Sivas Valiliği konu hakkında yazılı açıklama yaparak yazı yazdıkları tespit edilen 4 şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.
ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde şehrimizin en önemli tarihi miraslarından birisi olan Çifte Minareli Medrese'nin yan duvarlarına bazı kişilerce sprey boya kullanılarak yazılama yapıldığı tespit edilmiştir. 16 Aralık günü 22.10 sıralarında meydana gelen olaydan hemen sonra Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda; 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.
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