8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 800 binden fazla kişi katıldı



Festivale 800 binden fazla kişinin katıldığını bildiren Köşger, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu yılki festival, kadim kentimizin zengin mutfak kültürünü, tarihi ve turistik değerlerini tanıtmakla kalmayıp aynı zamanda Adana ekonomisine büyük katkı sağladı. Öyle ki hem Adanalı hemşehrilerimiz hem de ülkemizin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizin yaptığı harcamalarla birlikte toplam 3,7 milyar liralık bir ekonomik değerden bahsedebiliriz."



Köşger, etkinliğin Adana'nın turizmine büyük katkı sağladığını işaret ederek, "Şehrimiz yemek kültürüyle, gastronomi turizminde önemli bir marka değeri. Adana, Hatay, Gaziantep eksenli Kahramanmaraş, Nevşehir, Mersin ve Şanlıurfa'nın da eklenebileceği bir destinasyon oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hususta bölge belediye başkanlarımızın da destekleri büyük. Onlara verdikleri bu destek için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.