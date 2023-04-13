800 yıllık eğri minare depreme dayanıklı çıktı

"GÜNÜMÜZDEKİ MİNARELERDEN DAHA SAĞLAM"



Osmanlı, “800 yıllık eğri minaremizin statik açıdan yaptığımız kontrollerde bütün bölgemiz kapsamında birçok minareden çok daha sağlam olduğunu gördük. Aksaray ile bölgede depremde birçok caminin minaresi yıkıldı ve yıkılma tehlikesi ile karşı karışa kaldı. Adı eğri ama kendisi maşallah sapa sağlam ayakta duruyor. Genel müdürlüğümüzün desteğiyle güçlendirme yapacağız. Eserimiz çok güçlü bir şekilde yerinde duruyor. Hiçbir sıkıntı ve sorunu yok. Günümüzdeki minarelerden ise çok daha sağlam ve güçlü bir yapı olduğunu da öğrenmiş olduk” diye konuştu.