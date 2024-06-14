9 günlük tatil UNESCO kenti Safranbolu'da doluluğu artırdı

Osmanlı'nın şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan ve geçtiğimiz aylarda Cittaslow kategorisinde yer alan tarihi ilçenin Kurban Bayramının dolu dolu geçirmesi bekleniyor.

Sakin şehirler ağına dahil olan ve Türkiye'nin kent ölçeğinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde tek yeri olma özelliği taşıyan Safranbolu'daki otellerde doluluk seviyesi yüzde 100'e ulaştı. 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında yapılan evleri ve Arnavut kaldırımlarıyla misafirlerine tarihte yolculuğa çıkaracak olan ilçedeki hareketlilik sayesinde esnafın yüzü de gülecek. Türkiye'deki yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının bin 125'ini bünyesinde barındıran tarihi ilçe, Cinci Han ve Hamam, Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, tarihi camileri, Hıdırlık Tepesi, Cem Seyir Terası, İncekaya Su Kemeri ve kanyonu gibi yapılarıyla turistleri kendisine hayran bırakacak.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, “Bayramın 9 güne çıkarılması bizim de misafir sayımızı arttırdı ve buna yansıdı. Hemen hemen tesislerimiz yüzde 100 dolulukla bayramda hizmet verecekler. Bununla birlikte şehirde yine esnafımızın çok yorulacağını düşünüyoruz. Çünkü bir tek konaklayan konuklar değil aynı zamanda şehir dışında yaşayan Safranbolulu hemşehrilerimizin de yoğun olarak şehrimize ilgi göstereceğini ve ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Bu anlamda Kurban Bayramı'nda yoğun bir misafir bekliyoruz” dedi.

“Şehrimizin konumu itibariyle bir kere denizlere yakınlığı var” diyen Urgancıoğlu, “Bununla birlikte yani kent ölçeğinde korunan Türkiye'deki tek şehir Safranbolu. Tarih sunuyoruz, doğa sunuyoruz. Dediğim gibi deniz bile sunuyoruz yakınımızda. Kanyonlarımız, yeşil alanlarımız, sarıçiçek yaylamız bu anlamda yine serinlik isteyenler için Bağlar bölgesinde geniş bahçelerimiz var. Yani konuklarımızın turizm hareketliliği için de talep edebilecekleri her şeyi aslında bir küçük bir şehirde kompakt bir şekilde sunuyoruz” ifadelerini kullandı.