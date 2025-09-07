Abant Gölü Milli Parkı'nda sonbahar renkleri

Hazan mevsiminin renkleri sarı, kızıl ve kahverengi tonlar, parktaki gölün etrafını çevreleyen ağaçlarda kendini gösterdi.

Abant Gölü Milli Parkı, günübirlik tatilcilerin uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Yaz ayları boyunca güzel manzaralar oluşturan yeşil doğada, eylül ayına girilmesiyle farklı renkler görülmeye başlandı.

Ailesiyle tatil için Sakarya'dan gelen İrfan Gürbüz, gazetecilere, sık sık geldikleri Abant'ta çok güzel bir ortamın bulunduğunu belirterek, bölgeye sonbaharın erken geldiğini ve kışın güzel geçmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

