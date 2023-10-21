Abant Gölü Milli Parkı'ndan sonbahar manzaraları

Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, elektrikli faytonlarla göl çevresinde gezinti yaptı, piknik alanlarında vakit geçirdi.

Ziyaretçiler, adeta renk cümbüşü yaşanan milli parkta ortaya çıkan manzarayı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.



