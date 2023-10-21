Abant Gölü Milli Parkı'ndan sonbahar manzaraları

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, sonbahar renkleriyle güzel görüntü sundu.

Abant Gölü Milli Parkı'ndan sonbahar manzaraları

BBolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta çeşitli türlerdeki ağaçlar, sonbaharın renklerini yansıtıyor. Dört mevsim yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan Abant, sonbaharın tüm güzelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Abant Gölü Milli Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 1

Sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının iç içe görülebildiği milli parkta, güzel görüntü oluştu.

Abant Gölü Milli Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 2

Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, elektrikli faytonlarla göl çevresinde gezinti yaptı, piknik alanlarında vakit geçirdi.

Abant Gölü Milli Parkı'ndan sonbahar manzaraları - 3

Ziyaretçiler, adeta renk cümbüşü yaşanan milli parkta ortaya çıkan manzarayı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

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