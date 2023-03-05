Abdülhamid Han Camisi depremlerin ardından ibadete kapatıldı

Temeli 1993 yılında atılan ve 13 yıl önce ibadete açılan camide depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince hasar tespit çalışması yapıldı.



Sadece ezan okunan camiyle ilgili karar, detaylı incelemelerin ardından belli olacak.



Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Mehmet Demir, “Gerekli çalışmalar detaylı olarak ilgili kurumlar tarafından yapıldıktan sonra burası ibadete elverişli ise açılabilir ancak değilse bu biraz daha ince detay, araştırmaya bağlı” dedi.