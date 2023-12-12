Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 13-21 Nisan'da düzenlenecek

Karnaval komitesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitenin yer alacağı belirtildi. Etkinlik başvurularının gelmeye başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bizleri derinden etkileyen ve yasa boğan büyük depremlerden sonra düzenlenecek karnaval, moral motivasyon açısından herkese iyi gelecektir. Karnaval programında çok ilgi çekici projeler ve etkinlikler de yer alacak. Karnavalımızın bir parçası olmak için 'ruhuna uygun' projeler titizlikle değerlendirilecektir. Karnaval her yıl olduğu gibi yine şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu yalnızca Adana ile sınırlı kalmayacak çevre iller de bu ekonomik hareketlilikten olumlu olarak etkilenecektir."



Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler ve yaşanan sel felaketi sebebiyle iptal edilmişti.

