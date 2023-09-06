Adıyaman'da kaçak kazı yapılan yerde 1700 yıllık oda mezarları bulundu

Başlatılan kazı çalışmasında oda mezar içerisinde tapınma alanı ve 5 mezar gün yüzüne çıkarıldı. Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar sonucu bölgeye gelerek oda mezarı tespit ettiklerini söyledi. Bölgede hızlıca kazı çalışmalarına başladıklarını aktaran Alkan, şöyle devam etti:

"Müzemize gelen kaçak kazlı bildirme sonucunda bir kapı açıklığını tespit ettik. Daha sonra aldığımız izinler sonucunda burada kazı çalışmalarına başladık. Kazıda 8 basamakla inen dromusla bir kireç taşından yapılmış oda mezarı tespit ettik. Bu mezar Milattan sonra 3'üncü yüzyıl yani yaklaşık 1700 yıllık bir mezar ve önemli kişiye ve ailesine ait olduğunu düşünüyoruz."

