Adıyaman'da Tunç Çağı'nın izleri bulundu

Çomak köyü kırsalında çalışma yürüten İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, Roma Dönemi'ne ve Genç Tunç Çağı'na ait farklı mezar tipleri ile yerleşim izlerine ulaştı. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, bölgenin yaklaşık 50 hektarlık alana yayıldığını belirterek, bölgenin hem tarihi zenginliği hem de mimari çeşitliliğiyle dikkati çektiğini söyledi.

Tespit ettikleri mezar yapılarının Adıyaman'da ilk kez karşılaştıkları örnekler arasında yer aldığına dikkati çeken Alkan, mezarların Roma Dönemi'ne ait olduğunu kaydetti. Alanın yalnızca Roma Dönemi'yle sınırlı olmadığını anlatan Alkan, yüzey taramalarında Genç Tunç Çağı'na tarihlenen yerleşim izlerini de tespit ettiklerini dile getirdi.



Alkan, bu durumun, bölgede kesintisiz ve çok dönemli yerleşimin olduğunu gösterdiğine işaret ederek, alanın korunması için gerekli başvuruların yapıldığını söyledi.



Yaklaşık 50 hektarlık bölgenin tescillendiğinde Adıyaman'ın en büyük sit alanı olacağını belirten Alkan, "Ne yazık ki bazı tahribat izlerine rastladık. Bu yüzden koruma süreci büyük önem taşıyor. Bölgede keşif çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.