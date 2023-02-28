Adıyaman'daki Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı

Ürek, kilisenin depremler nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinin üzüntüsünü yaşadıklarına söyleyerek şu ifadeleri kullandı:



“Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay ziyaretinde bizimle yaptığı toplantıda yıkılan ve hasar gören kiliselere kolaylık sağlayacaklarını, yıkılan ve hasar gören kiliselerimizle ilgili müsaade ve müsamaha edeceğini söyledi.Bu da bizleri bir şekilde rahatlatmıştır. Şu anda çok üzgünüz. Kilisemiz ağır hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir. Bizim için bu durum kalıcı bir üzüntü durumundadır. Bundan sonraki süreçte prosedürler işledikten sonra enkazı kaldırıp yerine tekrardan aynı şekilde kilise kurmak istiyoruz.”