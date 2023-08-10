Adrenalin tutkunları Köprüçay’da rafting heyecanı yaşıyor

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, raftingde tatilcilerin Antalya’nın 40 dereceye ulaşan sıcağında serinleme imkanı bulduklarını söyledi.



Bölgenin yerli ve yabancı macera tutkunlarından yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Tırnaksız, “Günde ortalama 5-6 bin kişi rafting yapıyor. Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişi gelmişti, bu yıl ise aynı rakamları bekliyoruz.

Misafirlerimizin çoğunluğu Ruslardan oluşuyordu. Bu yıl Rus müşterimizde düşüş oldu ama açığı Avrupalı turistle kapatıyoruz. Rus ve Avrupalı turistlerin yanı sıra Arap tatilciler ve yerli turistler de büyük ilgi gösteriyor” diye konuştu.

Tırnaksız, 7’den 70’e her yaş grubunun rafting yapabildiğini kaydetti. Rafting turunu farklı aktivitelerle zenginleştirdiklerini aktaran Tırnaksız, turistlerin ATV motor, cip safari turlarına katılabildiklerini ve Tazı Kanyonu’nu ziyaret edebildiklerini belirtti.