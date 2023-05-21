Ağrı Dağı eteğinde kuş türü 94'e yükseldi

Kuş göçünün sürdüğü Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır'daki Erhacı Sulak Alanı'nda tespit edilen kuş türü 94'e ulaştı.

Ağrı Dağı eteğinde kuş türü 94'e yükseldi

Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında bulunan Iğdır, kuşların önemli göç rotaları arasında yer alıyor. Kışın Güney Yarım Küre'ye göçen kuşlar, havaların ısınmasıyla dönüşe geçip  Dağı eteklerindeki sulak alanlarda mola veriyor. Iğdır Üniversitesi, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, KuzeyDoğa Derneği ve gönüllüleri, Erhacı Sulak Alanı'ndaki göç hareketliliğini takip ediyor.

Geçen yılın sonbahar döneminde ilk kez yapılan araştırmada göçmen ve yerli 68 kuş türünün tespit edildiği bölgede, 2023'ün ilkbahar mevsiminde şu ana kadar 94 tür kayıt altına alındı. Akademisyenlerce sulak alandaki göç takibi, günaşırı izleniyor.

Ağrı Dağı eteğinde kuş türü 94'e yükseldi - 1

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, bölgedeki kuş göçünün şölen havasında gerçekleştiğini söyledi.

Her geçen gün farklı türlerin kentteki arazilere geldiğini ifade eden Çelik, "Baharın gelmesiyle kuş gözlemlerimiz daha da yoğunlaştı. Sürekli arazi çalışmalarını haftada belirli periyotlarla gerçekleştiriyoruz. Şu an Erhacı'da yaptığımız son çalışmalarla tespit edilen tür sayısı 94'e yükseldi" dedi.

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