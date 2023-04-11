Ağrı Dağı'nın kuzeyinde tespit edilen kuş türü 200'e ulaştı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Iğdır Üniversitesi, KuzeyDoğa Derneği ve gönüllüler tarafından bölgede hemen her gün yapılan gözlemler sayesinde alanda bugüne kadar 200 kuş türü kayıt altına alındı.



Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) kırmızı listeye alınmış türlerin de aralarında bulunduğu kuşlar, alanı gerek yaşam gerekse mola amaçlı kullanıyor.



ALAN, KUŞ BİLİMİNE IŞIK TUTUYOR



Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine, Karasu'nun kuş bilimi açısından önemli bir alan olduğunu söyledi. Özellikle göç zamanlarında bu alanda yoğun çalışma yürüttüklerini ifade eden Çelik, sayının yapılacak gözlemlerle daha da artacabileceğini dile getirdi.



Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınır hattındaki alana bu ülkelerdeki kuş türlerinin de geldiğine işaret eden Çelik, bu durumun kuş türlerinin artmasında önemli etken olduğunu sözlerine ekledi.